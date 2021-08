Des corps de ballet • Guillaume Debut Le Cube, 7 mai 2022, Villenave-d'Ornon.

Des corps de ballet • Guillaume Debut

Le Cube, le samedi 7 mai 2022 à 20:30

Levons le tulle et découvrons le métier des danseurs. —————————————————– ### Tous les danseurs n’ont pas le titre d’Étoile et pourtant, tous se confrontent quotidiennement à cet art assoiffé d’exigence. Chaque danseur se sacrifie à travers lui, et pourtant le spectateur n’en retient que le brio de l’instant présent. Afin d’accompagner le public dans les coulisses de cet univers, le spectacle est composé de tableaux abordant plusieurs aspects du métier et permettant aux spectateurs d’en apprivoiser les codes avec humour. « Des Corps de Ballet » fait découvrir la danse classique en mélangeant la virtuosité, la poésie, le théâtre, l’humour et le jeu. Le Ballet peut encore vous surprendre ! **1re partie : Petite pièce chorégraphiée par Guillaume Debut et interprétée par les élèves de l’école municipale de danse.** + d’infos service culturel 05 57 99 52 24

Tout public • Durée : 1 h 30 • Tarif : 6 €

Danse classique et humour

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:00:00