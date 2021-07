Mézidon Vallée d'Auge La Loco Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Des cordes dans les soufflets La Loco Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

La Loco, le dimanche 17 octobre à 15:00

Le Bandonéon partage son répertoire.. C’est dans ses cordes.. Concertant, contemporain et classique autour d’Astor Piazzola. Quand on ne touche pas et que l’on ne souffle pas.. les cordes jouent. La musique se rejoint comme un fil… Magique ! Par les élèves du Pôle Apprenissages Musique Danse Arts Plastiques.

Entrée libre

0 La Loco rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T16:30:00

