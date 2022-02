Des copeaux à tous niveaux Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados À Caen, l’atelier Les Éclisses, né de l’enthousiasme d’Antoine Lescombe, est la continuité de la maison de lutherie créée en 1984 par Jean-Yves Tanguy, dans laquelle Antoine Lescombe a déjà passé 10 ans à offrir un service de qualité aux musiciens tant professionnels qu’amateurs.

Dans le cadre des JEMA, venez découvrir comment se fabrique un violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse, une viole de gambe, … et leurs archets !

Venez faire expertiser votre instrument ! Ou voir comment les restaurer.

Et pourquoi ne pas essayer de passer l’archet sur l’un d’entre eux ? Pendant les 3 jours au sein de l’atelier :

– de 9h à 18h : journées Portes Ouvertes à l’atelier

– Expertise gratuite de vos instruments * Vendredi 01 avril :

– de 9 à 12h et de 14h à 16h : journée dédiée aux scolaires (sur réservation au 02 31 85 73 40)

– à partir de 19h : ;””Des copeaux dans tous les étages”” venez rencontrer et discuter avec des professionnels de la musique de Caen pour un moment de partage convivial (dans le respect des gestes barrières).* Samedi 02 avril :

– de 16h à 17h : Goûter découverte des instruments pour les 3-10 ans. * Dimanche 03 avril :

Caen

