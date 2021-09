Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Des contes et des toiles Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui À partir de 13 ans Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Vasnetsov et la Russie fantastiqueConférence animée par le conteur Quentin Foureau Les toiles et illustrations du plus influent des peintres russes du 19e siècle nous ouvriront les portes secrètes des contes et légendes du pays de Baba Yaga et d’Ivan Tsarevitch, avec romantisme et neiges lointaines. Séance de contes suivie d’un court exposé sur l’univers du peintre. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

