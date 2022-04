DES CONTES ET DES TOILES – L’ÂME DE LA FORÊT Musée d’arts de Nantes, 14 mai 2022 20:00, Nantes.

Nuit des musées DES CONTES ET DES TOILES – L’ÂME DE LA FORÊT Musée d’arts de Nantes Samedi 14 mai, 20h00 Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Contes et conférence – Avec Quentin Foureau

Au crépuscule du Musée d’Arts, enjambez par le rêve les cadres des œuvres de _L’Âme de la Forêt_, en compagnie du conteur Quentin Foureau et de la médiatrice-conférencière Sandrine Bernier. Par la porte du conte traditionnel, entrons ensemble dans les toiles mystiques et boisées, aux fourrures de bêtes ou aux écorces sacrées des vieux mythes. Pour trois de ces tableaux, une analyse pour les comprendre et une légende pour s’y installer…

Conteur professionnel, Quentin Foureau puise son répertoire dans le fonds traditionnel de France, d’Europe et du monde, avec pour couleur préférée le fantastique sauvage et symbolique.

https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Free entry within the limit of places available. Saturday 14 May, 20:00

Al atardecer del Museo de Artes, pasee por el sueño a los cuadros de las obras de L’Âme de la Forêt, en compañía del narrador Quentin Foureau y de la mediadora-conferenciante Sandrine Bernier. A través de la puerta del cuento tradicional, entremos juntos en las telas místicas y amaderadas, a las pieles de animales o a las cortezas sagradas de los viejos mitos. Para tres de estas tablas, un análisis para comprenderlas y una leyenda para instalarse allí…

Cuentista profesional, Quentin Foureau extrae su repertorio del fondo tradicional de Francia, Europa y del mundo, con el color favorito del fantástico salvaje y simbólico.

Entrada libre dentro del límite de plazas disponibles. Sábado 14 mayo, 20:00

10 rue Clémenceau 44000 Nantes 44000 Nantes Pays de la Loire