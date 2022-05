DES CONTES ET DES TOILES – L’ÂME DE LA FORÊT Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Musée d’arts de Nantes, le samedi 14 mai à 20:00

Au crépuscule du Musée d’Arts, enjambez par le rêve les cadres des œuvres de _L’Âme de la Forêt_, en compagnie du conteur Quentin Foureau et de la médiatrice-conférencière Sandrine Bernier. Par la porte du conte traditionnel, entrons ensemble dans les toiles mystiques et boisées, aux fourrures de bêtes ou aux écorces sacrées des vieux mythes. Pour trois de ces tableaux, une analyse pour les comprendre et une légende pour s’y installer… Conteur professionnel, Quentin Foureau puise son répertoire dans le fonds traditionnel de France, d’Europe et du monde, avec pour couleur préférée le fantastique sauvage et symbolique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Contes et conférence – Avec Quentin Foureau Musée d’arts de Nantes 10 rue Clémenceau 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:30:00

