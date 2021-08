Paris Musée d'art et d'histoire du judaïsme île de France, Paris Des contes et des lettres. Le yiddish sous le ciel de Paris Musée d’art et d’histoire du judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Des contes et des lettres. Le yiddish sous le ciel de Paris Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 11h à 16h30

gratuit

À l’occasion la journée spéciale “Le yiddish sous le ciel de Paris : hommes et livres en dialogue”, le mahJ programme des activités en famille (5 ans-12 ans) pour découvrir par les contes et les lettres de l’aphabet ce monde du yiddish. Un salon du livre, une braderie de livres, une entrée gratuite dans la collection et de nombreuses autres activités ! Un mois avant la grande Journée en famille : Voyage autour du monde, dimanche 17 octobre, des activités en famille sont proposées tout du long de la journée spéciale “Le yiddish sous le ciel de Paris. Hommes et livres en dialogue”. A 11h, 13h, 14h, 16h, 17h : « Bobe Mayses », histoires de grand-mères et autres contes Rencontres, lectures et dédicaces avec auteurs, artistes et conteurs autour d’ouvrages de littérature jeunesse pour un public famille 11h-12h : Ben Zimet Zélig grand explorateur (Syros, 2009) et Contes des sages du ghetto (Seuil, 2003)

(Syros, 2009) et (Seuil, 2003) 13h-14h : Lecture d’un conte en musique, en français et yiddish, par Michèle Tauber et Pierre Benichou à la guitare. Pour les enfants de 5 à 10 ans. Texte d’Emmanuelle Polack : Simon, le voleur de temps avec Benjamin Royon et La fille du charbonnier avec Sarah Royon (contes bilingues yiddish-français, L’Harmattan, 2007 et 2008). Dédicace en présence de l’auteure

avec Benjamin avec Sarah Royon (contes bilingues yiddish-français, L’Harmattan, 2007 et 2008). Dédicace en présence de l’auteure 14h-15h : Nadia Berz Ouziel ou Le rêve d’ailleurs (Les Alchimistes, 2020)

(Les Alchimistes, 2020) 16h-17h : Myriam Cittanova Mes premières chansons juives (Gründ, 2020)

(Gründ, 2020) 17h-18h : Catherine Fogel Pas de violon pour les sorcières (Seuil, 1995) Gratuit, réservation obligatoire sur place le jour même une heure avant l’activité, dans la limite des places disponibles. Accès non garanti après le début de l’activité de 11h à 17h : La petite imprimerie yiddish Atelier en famille (avec des enfants de 5 à 12 ans) (30 min./séance). L’activité est proposée régulièrement. Dans l’imprimerie du mahJ, petits et grands découvrent des livres pour enfants en yiddish où lettres, motifs et encres colorées se mêlent pour donner vie à un univers visuel unique. Gratuit, réservation obligatoire sur place le jour même une heure avant l’activité, dans la limite des places disponibles. Accès non garanti après le début de l’activité Collection permanente gratuite de 10h à 18h. L’exposition “Chagall, Modigliani, Soutine… Paris pour école, 1905-1940” reste payante, sur reservation en ligne. Animations -> Atelier / Cours Musée d’art et d’histoire du judaïsme 71 rue du Temple Paris 75003

11 : Rambuteau (163m) 3, 11 : Arts et Métiers (485m) 1,11 : Hôtel de ville 29 Châtelet-Les Halles

Contact :musée d’art et d’histoire du Judaïsme 01 53 01 86 50 info@mahj.org https://www.mahj.org/fr/programme/le-yiddish-sous-le-ciel-de-paris-hommes-et-livres-en-dialogue-76725 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://twitter.com/infosdumahj?lang=fr Animations -> Atelier / Cours En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-05T11:00:00+02:00_2021-09-05T16:30:00+02:00

MahJ

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée d'art et d'histoire du judaïsme Adresse 71 rue du Temple Ville Paris lieuville Musée d'art et d'histoire du judaïsme Paris