DES CONTES DANS LES JARDINS À CAP LOIRE

DES CONTES DANS LES JARDINS À CAP LOIRE, 23 juillet 2022, . DES CONTES DANS LES JARDINS À CAP LOIRE

2022-07-23 18:30:00 – 2022-07-23 19:30:00 EUR 4 4 C’est l’histoire d’un gars des Mauges à la “bricole” au bord de Loire, ou encore d’un conte sur la naissance du feu pour les hommes… là, près de la Loire !

Autour de ce fleuve, autour de ces êtres, tout un fil de vie se déroule…accompagné de quelques chansonnettes pour le plaisir des oreilles, avec Guillaume, conteur de L’Echappée Anjouée, au rythme d’une déambulation dans les jardins de Cap Loire.

Ecoutez, prenez votre temps, rien de tel pour vous changer les idées.

