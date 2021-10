Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre, Orne Des contes dans la Matrice Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Des contes dans la Matrice Athis-Val de Rouvre, 5 novembre 2021

2021-11-05 16:30:00 – 2021-11-05 17:00:00

Athis-Val de Rouvre Orne Laissez vos enfants entrer dans un petit cocon appelé la Matrice, pour une lecture de contes hors du temps.

A partir de 3 ans

Sur inscription.

mediatheques@athisvalderouvre.fr +33 2 85 29 82 53

