Des contes à croquer Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Pau, dimanche 2 juin 2024.

Des contes à croquer Des contes à croquer Dimanche 2 juin, 14h30, 16h00 Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Des contes à croquer

Bienvenue à la Caravan’contes de Maïda Gouraya

Un étrange véhicule stationne sur les allées : c’est la Caravan’conte de la conteuse Maïda Gouraya.

La caravane vous embarque pour deux rendez-vous, des invitations poétiques et ludiques à la croisée des mondes de la littérature, de l’imaginaire et des jardins. Et quand on sait que la conteuse est chocolatière-confiseure, vous aurez hâte de savourer, de déguster ou de vous régaler de ses histoires à croquer.

Un rendez-vous exceptionnel à dévorer en famille !

Domaine national du château de Pau ou château Henri IV Rue du Château, 64000 Pau, Pyrénées Atlantiques Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 82 38 00 http://www.chateau-pau.fr [{« type »: « link », « value »: « http://chateau-pau.fr »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0559823802 »}, {« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/rmn-gp/musee-national-et-domaine-du-chateau-de-pau/reservation »}] Véritable poumon vert au cœur de la cité paloise, le domaine national entoure le château de Pau. Vestige et héritier de l’immense domaine des rois de Navarre, il présente aux promeneurs de multiples occasions de découvertes : un jardin néo-Renaissance planté de fleurs, légumes, Simples et poisons et un domaine forestier en éperon.

Superficie : 22 ha.

©AdobeStock_588728743