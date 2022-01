Des conseils de lecture en partage pour « Relire le monde » Centre national du livre (CNL), 21 janvier 2021, Paris.

Des conseils de lecture en partage pour « Relire le monde »

du jeudi 21 janvier 2021 au dimanche 24 janvier 2021 à Centre national du livre (CNL)

Le CNL a puisé dans sa bibliothèque de livres aidés un choix de lectures pour « relire le monde ». Bandes dessinées, essais, romans, livres jeunesse… : relevez-vous la nuit pour étancher votre soif de lecture avec le CNL. À votre tour, proposez-nous vos conseils de lecture. En photo ou en vidéo, partagez vos coups de cœur littéraires du moment et mettez-vous en scène avec votre livre. Sous la couette, en poirier dans le salon, debout dans la cuisine : dites-nous où, quand et comment vous aimez lire. Rendez-vous dès le 6 janvier sur [le site internet du CNL](https://centrenationaldulivre.fr/) ! _Des Chèques Lire sont à gagner par tirage au sort parmi les participations._

Uniquement en ligne, sur les réseaux sociaux

