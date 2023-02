Des Connexions – Week-end détente pour femmes aux vies bien remplies Gîte Au Bon Accueil Diges Diges Catégories d’Évènement: Diges

Yonne

Des Connexions – Week-end détente pour femmes aux vies bien remplies Gîte Au Bon Accueil, 24 mars 2023, Diges Diges. Des Connexions – Week-end détente pour femmes aux vies bien remplies 2 Ruelle de la Mare Gîte Au Bon Accueil Diges Yonne Gîte Au Bon Accueil 2 Ruelle de la Mare

2023-03-24 – 2023-03-26

Gîte Au Bon Accueil 2 Ruelle de la Mare

Diges

Yonne Diges EUR 350 Et si durant un week-end vous preniez du temps pour vous et vous vous laissiez porter ?

Imaginez, vous arrivez en Bourgogne dans un gîte chaleureux et à partir de là vous n’avez rien d’autre à penser que de profiter. Durant 2 jours, tous vos sens seront mis en éveil !

Au programme : Randonnée, massage, yoga, initiation à l’œnologie et atelier de fabrication de couronnes en fleurs séchées. contact@ready-to-trip.fr https://www.ready-to-trip.fr/ready-to-trip/week-end-detente-entre-femmes/ Gîte Au Bon Accueil 2 Ruelle de la Mare Diges

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Diges, Yonne Autres Lieu Diges Adresse Diges Yonne Gîte Au Bon Accueil 2 Ruelle de la Mare Ville Diges Diges lieuville Gîte Au Bon Accueil 2 Ruelle de la Mare Diges Departement Yonne

Diges Diges Diges Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/diges diges/

Des Connexions – Week-end détente pour femmes aux vies bien remplies Gîte Au Bon Accueil 2023-03-24 was last modified: by Des Connexions – Week-end détente pour femmes aux vies bien remplies Gîte Au Bon Accueil Diges 24 mars 2023 2 Ruelle de la Mare Gîte Au Bon Accueil Diges Yonne Diges Yonne Gîte Au Bon Accueil Diges Yonne

Diges Diges Yonne