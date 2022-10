Des conférences du Comité d’histoire de la Ville de Paris au Petit Palais autour de l’exposition du peintre Devambez : Vertiges de imagination Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

D’octobre à décembre 2022, le Comité d’histoire de la Ville de Paris propose une série de conférences autour de l’exposition « Vertiges de imagination » du peintre Devambez. À l’occasion de l’exposition du peintre de la Belle Époque, André Devambez, Vertiges de l’imagination (du 9 septembre 2022 au 31 décembre 2022), le Comité d’histoire et le Petit Palais proposent trois conférences dans un format inédit. Introduites par Maïté Metz, conservatrice du patrimoine au Petit Palais et commissaire de l’exposition, les conférences, menées par des historiens du Comité d’histoire, aborderont trois œuvres. Le programme : 9 novembre La Charge, boulevard Montmartre sur le thème des manifestations par Danielle Tartakowsky, professeure émérite d’histoire contemporaine, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. 23 novembre L’Appel et L’Attente sur le thème de la Commune de Paris par Jean-Louis Robert, professeur émérite d’histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 7 décembre La pensée aux absents sur le thème de la Première Guerre mondiale par Emmanuelle Cronier, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université de Picardie Jules Verne. Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/ https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire

