Ille-et-Vilaine A l’occasion du Mois du Gallo, l’association la Granjagoul propose un atelier découverte de comptines pour les jeunes enfants (0-3 ans) avec David Martin. Cet atelier est l’occasion pour les participants de découvrir un répertoire de chansons et comptines avec des marionnettes et instruments. L’atelier d’éveil musical gallo se termine par un goûter. Avec l’association Le Jazz et La Java & Le Coquelicot Durée : 30 minutes +33 2 99 95 37 99 Le Coquelicot 18 Rue de Vitré Fougères

