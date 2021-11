Arcueil Maison de l'environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil, Val-de-Marne DES COMPOSTEURS PARTAGÉS Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Le 23 NOVEMBRE à 18:30 Maison de l’Environnement 66 rue de la Division du Général Leclerc Arcueil [RESERVER EN LIGNE](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MluhdIWVCEqv1RYtvB-bTrdNltQyn1NIkxIkpMUECKpUMThWRkRMU1RKUzBVRzNEUU0yVE9LTEJZNCQlQCNjPTEkJUAjdD1n) Des composteurs partagés Vous souhaitez installer des composteurs dans votre copropriété ou dans votre quartier ? Vous avez besoin de conseils pour utiliser ceux que vous avez déjà dans votre jardin ? Il vous est proposé de vous initier à la pratique du compostage en milieu urbain et notamment au compostage partagé Adultes Proposé par la maison de l’environnement Maison de l’environnement du Grand Orly Seine Bièvre 66 rue de la division leclerc 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

2021-11-23T18:30:00 2021-11-23T19:30:00

