Des compagnies tout en poésie… – La bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot, 4 décembre 2021, Villeneuve-sur-Lot.

Des compagnies tout en poésie… – La bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot

2021-12-04 – 2021-12-05

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

EUR Samedi 4 et dimanche 5 décembre:

– Christmas Jazz Band : + de 60 chansons de Noël sur fond de Jazz New Orleans

– Musarder en bullant : belles bulles de savon cherchent regards à émerveiller…

Samedi 11 et dimanche 12 décembre:

– La parade des fées : une déambulation féerique en musique

– Les Décalés : les plus beaux classiques de Noël joués par la joyeuse fanfare villeneuvoise (présente uniquement dimanche).

Mercredi 15, vendredi 24 et samedi 25 décembre:

La musiclette-triporteur : un drôle de musicien sur un drôle de vélo !

Samedi 18 et dimanche 19 décembre:

La parade des lutins : un show de danse urbaine étonnant !

Des compagnies tout en poésie, durant tout les week-ends de décembre à compter du 4 jusqu’au 19 et le mercredi 15, vendredi 24 et samedi 25 décembre.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre:

– Christmas Jazz Band : + de 60 chansons de Noël sur fond de Jazz New Orleans

– Musarder en bullant : belles bulles de savon cherchent regards à émerveiller…

Samedi 11 et dimanche 12 décembre:

– La parade des fées : une déambulation féerique en musique

– Les Décalés : les plus beaux classiques de Noël joués par la joyeuse fanfare villeneuvoise (présente uniquement dimanche).

Mercredi 15, vendredi 24 et samedi 25 décembre:

La musiclette-triporteur : un drôle de musicien sur un drôle de vélo !

Samedi 18 et dimanche 19 décembre:

La parade des lutins : un show de danse urbaine étonnant !

Miaire vsl

Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-11-23 par