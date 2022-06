Des Comètes • Laure Brisa Théâtre de l’Atelier, 20 juillet 2022, Paris.

Le mercredi 20 juillet 2022

de 20h00 à 21h20

. payant Tarif C De 10 à 22€

Musicienne, chanteuse mais aussi comédienne, Laure Brisa pousse la harpe dans ses moindres retranchements pour en explorer toutes les possibilités.

Planante, envoûtante, sa musique est unique, à la frontière d’un monde ancien – celui de la poésie ou du conte – et d’un monde moderne par son style pop, l’électronique ou ses recherches sonores variées. Dans Des comètes, elle orchestre un opéra domestique avec tout ce qui l’entoure : une harpe classique, de nombreux micros, des machines, un piano électronique, un séquenceur, une grosse caisse, beaucoup de pédales et une pléiade d’objets. Elle creuse le sillon d’une pop élégante, inspirée d’un rock obscur et d’un lyrisme enchanté.

Laure Brisa se tient à la frontière du théâtre et du concert, là où la poésie et la musicalité propres à chaque langue se croisent et se mêlent. La scénographie, sculptée sur mesure évoque tour à tour une planète, un carrousel ou un zootrope. Les images apparaissent et disparaissent, enflent et meurent… Un spectacle sonore et visuel enivrant.

Distribution

Conception, interprétation Laure BrisaCollaboration artistique Alexandre BrisaCréation et régie lumière Matthieu Etignard / ATFULLIngénieur du son Warren DonguéDirection technique / Régie plateau Étienne CharbonnierConception et construction de la scénographie Johan ChabalRéalisation d’images Paume / Chloé François, Alexandre BrisaAccompagnement chorégraphique Caroline Bouquet, Marie Bourgeois et Fanny SageCostume Balmain Paris

Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dullin 75018 Paris

