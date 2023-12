Cet évènement est passé Des collectes de jouets sur vos marchés Catégorie d’Évènement: ile de france Des collectes de jouets sur vos marchés, 9 décembre 2023, . Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

À l’approche des fêtes de fin d’année, les marchés de Paris organisent une collecte de jouets dans votre quartier (le 9, le 10 et le 17 décembre 2023). Des fêtes placées sous le signe de la solidarité Vos enfants

n’utilisent plus leurs jeux, jouets et livres ? Offrez-leur une seconde vie et venez les déposer sur les stands de l’association Moissons Solidaires. Ils seront ensuite redistribués à des familles par l’intermédiaire du Secours populaire de Paris . Rendez-vous sans plus attendre sur les marchés concernés : Samedi 9 décembre De 10h à 12h : sur le marché Cours de Vincennes De 14h à 16h : sur le marché aux puces de la Porte de Montreuil Dimanche 10 décembre De 10h à 12h : sur le marché Bastille De 14h à 16h : sur le marché aux puces de la Porte de Vanves Dimanche 17 décembre De 10h à 12h : sur les marchés Brune, Maison Blanche et Réunion IMPORTANT : merci de veiller à

ce que vos dons soient EN BON ETAT Sur les marchés de Paris Contact :

