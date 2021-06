Livernon Livernon Livernon, Lot Des Clous sur le Territoire « Les Résurgences d’Assier » Livernon Livernon Catégories d’évènement: Livernon

Lot

Des Clous sur le Territoire « Les Résurgences d’Assier » Livernon, 6 août 2021-6 août 2021, Livernon. Des Clous sur le Territoire « Les Résurgences d’Assier » 2021-08-06 – 2021-08-06

Livernon Lot Livernon 18h : rendez vous devant la mairie d’Assier

Le Funambule de Pierre Déaux

Tout public.

Durée : 30 minutes 20h30 : Starsky Minute, La dépliante

Starsky est un clown acrobate électrique

Tout public dès 10 ans

Durée : 50 minutes Amenez votre pique nique / bar et gourmandises sur place »

Participation libre et nécessaire Tous les mercredis se tiendront des soirées apéro concert dans le jardin de Martigoutte à partir de 18h.

D’autres manifestations auront lieu!

Soyez curieux! Les associations assiéroises Reissa, Les Artilleurs, Association des Clous et la Meq du Bouyssou se réunissent pour proposer un été culturel et festif à Assier cet été!

Le Funambule de Pierre Déaux. Un spectacle à grande hauteur, un moment au rythme du fil, lent où la peur et le plaisir se côtoient.

Starsky Minute, La dépliante

Starsky est un clown acrobate électrique. Sa mission? Vous livrer un colis. Malheureusement, l’efficacité… c’est pas son truc. +33 6 11 68 54 46 18h : rendez vous devant la mairie d’Assier

Le Funambule de Pierre Déaux

Tout public.

Durée : 30 minutes 20h30 : Starsky Minute, La dépliante

Starsky est un clown acrobate électrique

Tout public dès 10 ans

Durée : 50 minutes Amenez votre pique nique / bar et gourmandises sur place »

Participation libre et nécessaire Tous les mercredis se tiendront des soirées apéro concert dans le jardin de Martigoutte à partir de 18h.

D’autres manifestations auront lieu!

Soyez curieux! Starsky Minute La Depliante Iza.Pauly copyright [1600×1200] dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Livernon, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Livernon Adresse Ville Livernon lieuville 44.67504#1.87345