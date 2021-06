Théminettes Théminettes Lot, Théminettes Des Clous sur le Territoire: Spectacles à Voir en famille ! Théminettes Théminettes Catégories d’évènement: Lot

Théminettes

Des Clous sur le Territoire: Spectacles à Voir en famille ! Théminettes, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Théminettes. Des Clous sur le Territoire: Spectacles à Voir en famille ! 2021-07-13 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-13

Théminettes Lot Théminettes 19h – 20h30 Cirque, théâtre, magie

Un spectacle de Magie intimiste tout public.

La Guinguette Magique, cie du Dr Troll. 21h45 Dans ton cirque, l’association du vide

Tout public

Durée : 30 minutes environ Amenez votre pique nique / Bar et gourmandises sur place » Salle de spectacle Tarifs : 12€ – 10€ / gratuit – 6 ans Un spectacle de Magie intimiste tout public. Mentalisme, tour de magie ou encore numéro de triche dans cette guinguette conviviale et délirante où l’art de la magie se partage avec passion!

Pui, balancer dans le vide ce qu’on a de talent et de courage, tenir à 10 mètres du sol à la force du poignet, attraper en plein vol un corps fragile, changer de costume en un clin d’oeil. Des exploits, des paillettes, des mots, des trompettes, des artifices et des roulements de tambours

