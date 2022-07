DES CLASSIQUES AUX ROMANTIQUES Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

DES CLASSIQUES AUX ROMANTIQUES Dieulefit, 20 juillet 2022, Dieulefit. DES CLASSIQUES AUX ROMANTIQUES

EGLISE SAINT PIERRE DE DIEULEFIT

2022-07-20 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-20

EGLISE SAINT PIERRE EGLISE SAINT PIERRE DE DIEULEFIT

Dieulefit

Drôme EUR 15 ENSEMBLE ARCHITECTURE ET MUSIQUE

Trio d’anches : Olivier Voize – Clarinette, Laurent Hacquard – Hautbois, Pierre-Marie Chemla – basson

HAYDN, MOZART, PAGANINI, VERDI, HUGUENIN +33 6 62 77 75 04 EGLISE SAINT PIERRE EGLISE SAINT PIERRE DE DIEULEFIT Dieulefit

Lieu Dieulefit Adresse Dieulefit Drôme EGLISE SAINT PIERRE DE DIEULEFIT

