Faye-l’Abbesse Deux-Sèvres Faye-l’Abbesse Halloween approche! Aux Chambres Des Sorciers vous invitent à leur premier atelier créatif “le taillage de citrouille” suivi d’un goûter gourmand.

Déguisement conseillé!

+33 6 27 65 50 10

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Faye-l'Abbesse Autres Lieu Faye-l'Abbesse Adresse Aux Chambres des Sorciers 2 avenue de Ségora Ville Faye-l'Abbesse lieuville 46.83093#-0.35535