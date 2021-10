Marseille La Friche Belle de Mai Bouches-du-Rhône, Marseille Des choses vraies qui font semblant d’être des faux-semblants La Friche Belle de Mai Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du samedi 13 novembre au samedi 12 février 2022 à La Friche Belle de Mai

### **Exposition Collective :** * Carlotta Bailly-Borg * Feiko Beckers * Nicolas Bourthoumieux * Sarah Caillard * Douglas Eynon * Gaillard & Claude * Jacques Lizène * Selçuk Mutlu * Ria Pacquée * Olivier Stévenart * Charlotte vander Borght * Loïc Vanderstichelen En octobre 2020, Le Centre Wallonie-Bruxelles/ Paris produisait en In-Situ la première version de cette exposition collective réunissant les propositions artistiques d’artistes de la scène contemporaine bruxelloise. Mais la rencontre avec le public fut circonstanciée, les centres d’art étant contraints de fermer de nouveau leurs portes pour les raisons sanitaires que l’on connait. Aussi lorsque les équipes de la Friche nous ont proposé d’investir de nouveau l’espace du Panorama, à la suite du succès de l’exposition Signal Espaces(s) réciproque(s) (13 mars-25 octobre 2020), il nous a paru évident de saisir cette opportunité pour proposer une itération Des choses vraies. Deux artistes rejoignent alors le projet afin d’investir pleinement le volume exceptionnel du Panorama. Au total, treize artistes ont donc été invité.e.s à produire chacun un projet original pour cette exposition qui veut témoigner de leurs visions saugrenues du corps, à la fois physique et social. Ce projet rassemble des bas-reliefs, des sculptures, des installations, des vidéos, des photos et des performances.

De 0 € à 5 €

En octobre 2020, Le Centre Wallonie-Bruxelles/ Paris produisait l'exposition en In-Situ. Aujourd'hui, elle se déplace à Marseille, à La Friche Belle de Mai

