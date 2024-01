Des choses que je sais depuis toujours Bibliothèque de la Cité Genève, mercredi 22 mai 2024.

Avec l’Atelier 1 du Théâtre Spirale. Les jeune-x-s auteur-trice-x-s des textes collectés par Michèle Millner et Naïma Arlaud partageront à voix haute des histoires qui parlent de désir, d’intimité, de souvenirs, d’amour…

Parler. Parler. Murmurer. Oser dire. Se taire.

Nous savons que les atomes qui composent nos corps et nos cerveaux remontent à des étoiles particulières qui sont mortes il y a longtemps dans un coin lointain du cosmos. Soupirer. Respirer. Apnée. Écouter. Nous savons ce qu’il adviendra de nos propres atomes lorsque nous mourrons. Un temps précieux suspendu. Pourtant, quelque chose en nous frémit d’incompréhension à l’idée que chacun de nos talents l’amour et les mathématiques, la guerre et la félicité n’est qu’une poussière d’étoile jetée au rebut.

Parler à voix haute. Partager. Écouter. Écrire. Et pourtant, c’est précisément ce fait qui nous rend miraculeux des créatures de matière, capables de voir la beauté, capables de créer du sens. Rire. Pleurer. Consoler.

Tel est notre héritage. C’est l’étoile brillante qui éclaire notre exquise vivacité.

Michèle Millner

