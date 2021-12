Lescure-d'Albigeois Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois, Tarn Des chimères hautes en couleur Médiathèque de Lescure Lescure-d'Albigeois Catégories d’évènement: Lescure-d'Albigeois

le samedi 12 février 2022 à 14:30

Sous la conduite de Malijo, viens jouer avec les couleurs et les formes à l’aide de pochoirs et de tampons et créer ainsi des créatures extraordinaires ! Tu pourras aussi fabriquer tes propres tampons pour réaliser ton personnage imaginaire. Matériel fourni, venir avec un tablier ou de vieux vêtements. _À partir de 8 ans._ _Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48._

Atelier créatif avec Malijo, illustratrice, sérigraphiste
Médiathèque de Lescure
Route Saint-Michel, 81380 Lescure d'Albigeois
Lescure-d'Albigeois Tarn

2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T16:30:00

