Des chevaux et des mares La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Des chevaux et des mares La Ferté-Vidame, 30 avril 2022, La Ferté-Vidame. Des chevaux et des mares La Ferté-Vidame

2022-04-30 14:00:00 – 2022-04-30

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir La Ferté-Vidame 0 EUR 0 Lieu de rdv lors de l’inscription. Animation proposée par Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de Fréquence Grenouille. Venez découvrir les habitants des mares des Mousseuses et rencontrez les chevaux camarguais qui entretiennent la prairie.

Réservation obligatoire 06 22 81 27 84. Lieu de rdv lors de l’inscription. PNRP

La Ferté-Vidame

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Autres Lieu La Ferté-Vidame Adresse Ville La Ferté-Vidame lieuville La Ferté-Vidame Departement Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-vidame/

Des chevaux et des mares La Ferté-Vidame 2022-04-30 was last modified: by Des chevaux et des mares La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 30 avril 2022 Eure-et-Loir La Ferté-Vidame

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir