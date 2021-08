Champs-sur-Marne Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Des chevaux en famille ! Domaine national de Champs – Château et parc Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Des chevaux en famille ! ———————— Dans la grande prairie du domaine depuis deux semaines on s’active…une famille d’un genre nouveau s’y est installée. Un étalon, 4 juments et 4 poulains investissent désormais ces 8 hectares. Le 19 et le 20 septembre Isabelle et l’association [Equilliance](https://www.helloasso.com/associations/equilliance-des-chevaux-et-des-hommes) seront là pour vous faire découvrir cette nouvelle conception du bien être des chevaux. Des relations inter-espèces respectueuses, avec l’animal comme acteur ou comme médiateur. Vivant en liberté ces chevaux ne seront jamais montés ! L’association Equilliance partage avec vous un concept tout nouveau en France ! Domaine national de Champs – Château et parc 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

