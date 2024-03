DES CHEVALIERS AU MUSEE ! MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE Toulouse, dimanche 7 avril 2024.

Venez en apprendre plus sur le mode de vie d’une troupe anglaise de la guerre de Cent Ans.

Grâce à la troupe de reconstitution historique Les Lions du Kent vous en saurez plus sur le costume, les armes, le combat, l’archerie et les différents aspects de la vie quotidienne au XVe siècle.

Entrée gratuite. Afin de limiter le temps d’attente en caisse, prenez un billet gratuit en ligne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

MUSEE SAINT RAYMOND, MUSEE D’ARCHEOLOGIE DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

