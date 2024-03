Des chercheurs à la ferme Ferme de Germigney Germigney, samedi 23 mars 2024.

Quoi de mieux qu’une exploitation agricole pour rassembler agriculteurs et chercheurs, mais aussi grand public, autour de recherches en cours dans la région sur des problématiques liées au monde agricole, à la santé et à l’environnement. Une expérience unique de rencontre et d’échanges entre chercheurs, agriculteurs et grand public ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Ferme de Germigney 8 rue du Val d’Amour

Germigney 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté emmanuel.ogier@wanadoo.fr

