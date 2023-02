Des chansons plein la tête Loches Loches Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Des chansons plein la tête, 13 mai 2023, Loches

2023-05-13 20:30:00 – 2023-05-13 23:30:00

Indre-et-Loire Loches 13 EUR Des artistes venant d’émissions télévisées musicales célèbres (Star Academy, N’oubliez par les paroles, l’Eurovision, Nouvelle Star, The Voice, The Artist, Pop Star…) se rassemblent pour un concert qui fera la part belle aux chansons allant d’Edith Piaf à Angèle, de Ray Charles à Ed Sheeran en passant par Dalida, Téléphone, Céline Dion, Michaël Jackson, Daniel Balavoine…

Costumes, mises en scène, le spectacle sera total et les bénéfices seront versés à l’Association de recherche contre les tumeurs cérébrales.

Ce concert sera le seul en Indre et Loire pour l'équipe en 2023.

