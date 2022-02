Des chansons plein la tête Combourg, 25 février 2022, Combourg.

Des chansons plein la tête Rue Malouas Espace Malouas Combourg

2022-02-25 – 2022-02-25 Rue Malouas Espace Malouas

Combourg Ille-et-Vilaine Combourg

lls seront 7 sur scène ! Peut-être 8 s’il y a une surprise…

Des artistes qui se sont rencontrés sur le plateau d’un célèbre jeu télévisé de France 2 auquel ils ont participé (et gagné !) à maintes reprises. Aujourd’hui, ils décident de monter sur scène pour chanter les chansons Françaises et Internationales que vous connaissez tous et que vous reprendrez avec eux en chœur.

Humour, émotion, costumes, mises en scène… Venez applaudir Valérie, Caroline, Margaux, Dorian, Geoffrey, Franck, Elodie et Léa (liste sous réserve de modification). Les fonds collectés par le concert seront reversés à l’ARTC (association de recherche contre les tumeurs cérébrales)

Organisé par le Théâtre Lagrange, en partenariat avec la ville de Combourg

+33 2 99 73 00 18

Rue Malouas Espace Malouas Combourg

