Saône-et-Loire Buxy 9 9 EUR Concert organisé au profit de l’Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales (ARTC) et issu principalement de l’émission « N’oubliez pas les paroles ».

Les artistes proviennent d’émissions musicales connues comme N’oubliez pas les paroles, l’Eurovision, Star Académy, Nouvelle Star, La France a un incroyable talent…

Le concert mêlera une grande partie des chansons des années 70-80, époque dorée pour la variété. Le public retrouvera également des titres des années 50, 60 ou des années 2000 jusqu’à aujourd’hui. fabrice.pinier@buxy.fr +33 3 85 94 18 30 Salle des fêtes Rue des Maréchaux Buxy

