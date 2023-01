Des chansons plein la tête – avec les artistes TV Secondigny, 24 février 2023, Secondigny .

Des chansons plein la tête – avec les artistes TV

Les Effres SALLE ALAUNA Secondigny Deux-Sèvres SALLE ALAUNA Les Effres

2023-02-24 20:30:00 – 2023-02-24

SALLE ALAUNA Les Effres

Secondigny

Deux-Sèvres

Concert de variétés !

Retrouvez sur scène :

Hervé, Léa, Denis, Élodie, Doriane, Virginie et Tony (“N’oubliez pas les paroles”), Enzo (Eurovision et The Voice), Florian (Nouvelle Star), Tamy et Nerav de l’école des stars, Justine et Sandrine (Rising star) et Raphaël de la Star Academy 2016 ! Des chanteurs du petit écran qui viennent se produire sur scène, à Secondigny ! Nous vous attendons nombreux

2h de spectacle et une entracte

Après le show : dédicaces et photos avec les artistes.

Concert de variétés !

Retrouvez sur scène :

Hervé, Léa, Denis, Élodie, Doriane, Virginie et Tony (“N’oubliez pas les paroles”), Enzo (Eurovision et The Voice), Florian (Nouvelle Star), Tamy et Nerav de l’école des stars, Justine et Sandrine (Rising star) et Raphaël de la Star Academy 2016 ! Des chanteurs du petit écran qui viennent se produire sur scène, à Secondigny ! Nous vous attendons nombreux

2h de spectacle et une entracte

Après le show : dédicaces et photos avec les artistes.

+33 5 49 95 67 41

Des chansons plein la tête – avec les artistes TV

SALLE ALAUNA Les Effres Secondigny

dernière mise à jour : 2023-01-25 par