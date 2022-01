Des champs de fraises pour l’éternité La Galerie,centre d’art contemporain Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Des champs de fraises pour l'éternité

du samedi 22 janvier au samedi 2 avril à La Galerie, centre d’art contemporain

Cette exposition propose un espace de repli face aux crises économique, écologique, politique et sociale que nous traversons. Ici, ce retrait prend la forme d’une évasion mentale qui, une fois effectuée, permet d’appréhender le réel sous de nouveaux angles. Le titre fait bien évidemment référence à la chanson des Beatles, _Strawberry Fields Forever_, enregistrée en 1967. Parti du thème de la nostalgie et de l’enfance – Strawberry Field était un orphelinat aux environs duquel il jouait étant enfant – John Lennon en fait une chanson introspective et abstraite sur sa vision personnelle du monde. Traduit en français, le titre de cette chanson semble davantage gagner en poésie, nous renvoyant à un univers totalement subjectif et halluciné. Cette exposition bénéficie du soutien de Fluxus Art Projects.

Entrée libre

Exposition collective conçue par le duo It’s Our Playground (Camille Le Houezec & Jocelyn Villemont) La Galerie,centre d’art contemporain 1 rue Jean-Jaurès 93130 Noisy-le-Sec Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T18:00:00;2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T18:00:00;2022-01-28T14:00:00 2022-01-28T18:00:00;2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T19:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T18:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T18:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T19:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T18:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T18:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T14:00:00 2022-02-12T19:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T18:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T18:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T14:00:00 2022-02-19T19:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T18:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T14:00:00 2022-02-26T19:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T14:00:00 2022-03-05T19:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T19:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T19:00:00

Catégories d'évènement: Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis

