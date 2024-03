« DES CEVENNES À SAINT ALBAN EN PASSANT PAR MILAN ! » – SOUTON SYLVIE, CHRISTOPHE BORSON,EVA ROELOLOFSEN MICHELE LAFONT Saint-Alban-sur-Limagnole, mardi 2 juillet 2024.

L’Association des Métiers d’Art en Cévennes existe depuis 2006 et est reconnue d’utilité publique. Malgré ce que son acronyme, AMAC, pourrait laisser penser, cette association a travaillé dur pour mobiliser et fédérer les créateurs locaux afin de mettre en lumière les métiers d’art en zone rurale.

Aujourd’hui, quatre des porteurs de cette dynamique créative se retrouvent au château de St Alban sur Limagnole pour vous dévoiler un pan de leur savoir faire du 02 juillet au 31 août 2024. EUR.

Début : 2024-07-02 09:00:00

fin : 2024-08-31 18:00:00

Le Château

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

