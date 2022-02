Des capteurs sur ton robot 9-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 12 février à 11:00

Une nouvelle expérience pour maitriser tous les talents du robot EV3 Mindstorms. À l’aide du robot LEGO EV3 Mindstorms filles et garçons fabriquent un engin roulant rempli de capteurs. Les enfants découvrent comment ces capteurs fonctionnent. Il est alors temps de programmer ce véhicule afin d’anticiper et d’éviter toute collision ! Atelier sans accompagnateur, payant et sur réservation.

12 euros par enfant / 9 euros pour les abonnés.

[ATELIER SANS PARENT] Fabriquez un engin roulant rempli de capteurs et programmez ce véhicule afin d’anticiper et d’éviter les collisions ! Atelier payant, sur réservation. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T12:30:00

