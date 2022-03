DES CAILLOUX VIVANTS AU PONT-BARRÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon

Maine-et-Loire

DES CAILLOUX VIVANTS AU PONT-BARRÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon, 19 mars 2022, Beaulieu-sur-Layon. DES CAILLOUX VIVANTS AU PONT-BARRÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon

2022-03-19 – 2022-03-19

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire Beaulieu-sur-Layon Blancs, bleus, gris, ces cailloux à l’apparence inerte sont de vraies archives. Arpentez la réserve à la recherche de fragments rocheux et revisitez une partie de l’histoire du Monde ! Inscription obligatoire ! Sortie gratuite limitée à 25 places. Rendez-vous à Beaulieu-sur-Layon pour la sortie”Des cailloux vivants au Pont-Barré” ! +33 2 41 44 44 22 Blancs, bleus, gris, ces cailloux à l’apparence inerte sont de vraies archives. Arpentez la réserve à la recherche de fragments rocheux et revisitez une partie de l’histoire du Monde ! Inscription obligatoire ! Sortie gratuite limitée à 25 places. Beaulieu-sur-Layon

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon, Maine-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-sur-Layon Adresse Ville Beaulieu-sur-Layon lieuville Beaulieu-sur-Layon Departement Maine-et-Loire

DES CAILLOUX VIVANTS AU PONT-BARRÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon 2022-03-19 was last modified: by DES CAILLOUX VIVANTS AU PONT-BARRÉ – SORTIE LPO ANJOU Beaulieu-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon 19 mars 2022 Beaulieu-sur-Layon maine-et-loire

Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire