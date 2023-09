Des Bulles et Des Mots Bibliothèque Gutenberg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Des Bulles et Des Mots Bibliothèque Gutenberg Paris, 10 octobre 2023, Paris. Le mardi 10 octobre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 25 ans. gratuit

Présentation de nouveautés Young Adult par vos bibliothécaires – et par vous si vous le souhaitez ! Les bibliothécaires vous présentent des nouveautés diverses et variées pour les 15-25 ans autour d’un verre et de grignotages. N’hésitez pas à apporter vos derniers coups de cœur et des bricoles à partager ! ;-) à partir de 15 ans Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

Fait sur Canva Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Gutenberg Adresse 8 rue de la Montagne d'Aulas Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Gutenberg Paris latitude longitude 48.8402080204525,2.27870604129447

Bibliothèque Gutenberg Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/