C'est de sa salle de bain que la conteuse va raconter ses histoires, tout en se préparant pour son rendez-vous avec le docteur des rêves. Des histoires, tout droit sorties de ses divagations nocturnes, où l'eau revient comme un refrain. Un spectacle jubilatoire, plein de personnages hauts en couleur, avec du rythme et des chansons par une conteuse qui a des bulles dans la pendule, comme d'autres ont une araignée au plafond. Gratuit / A partir de 3 ans bibliotheque@lamballe-armor.bzh +33 2 36 50 13 68

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Ville Lamballe-Armor lieuville 48.46834#-2.51891