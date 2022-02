Des bulles aux Archives : atelier BD historique Archives communales d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Des bulles aux Archives : atelier BD historique Archives communales d’Arles, 26 février 2022, Arles. Des bulles aux Archives : atelier BD historique

du samedi 26 février au dimanche 27 février à Archives communales d’Arles

Venez puiser votre inspiration dans les manuscrits anciens, riches d’anecdotes et d’illustrations, pour imaginer une courte histoire et créer votre propre bande dessinée en quelques cases. Nul besoin d’être bon en dessin ou fort en Histoire pour suivre cet atelier, animé par l’auteur de BD, Johan Troïanowski **Inscription obligatoire par mail à [servicedesarchives@ville-arles.fr](mailto:servicedesarchives@ville-arles.fr)** **ou tél. 04 90 49 38 74** **Atelier pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans.** **Matériel fourni.**

Inscription obligatoire

S’initier à la bande dessinée tout en découvrant la vie au Moyen Âge ? C’est possible pour tous, petits et grands, aux Archives communales pendant le Festival du Livre Archives communales d’Arles Espace Van Gogh, rue du Président Wilson 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T17:00:00;2022-02-27T10:00:00 2022-02-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Archives communales d'Arles Adresse Espace Van Gogh, rue du Président Wilson 13200 Arles Ville Arles lieuville Archives communales d'Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

Archives communales d'Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Des bulles aux Archives : atelier BD historique Archives communales d’Arles 2022-02-26 was last modified: by Des bulles aux Archives : atelier BD historique Archives communales d’Arles Archives communales d'Arles 26 février 2022 Archives communales d'Arles Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône