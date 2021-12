Paris Maison Paris Nature île de France, Paris Des bourgeons à gogo Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Des bourgeons à gogo Maison Paris Nature, 23 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 23 janvier 2022

de 10h00 à 11h30

gratuit [Atelier]

10h-11h30 À cette saison, l’observation des bourgeons est, comme celle des écorces, un moyen de reconnaître les arbres. La position sur les branches, la couleur, le nombre d’écailles, seront autant d’indices pour aider à distinguer quelques arbres communs comme le frêne, le chêne et le merisier. Masque et Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Paris 75012 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Atelier;Nature

Date complète :

2022-01-23T10:00:00+01:00_2022-01-23T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris lieuville Maison Paris Nature Paris