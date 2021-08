MÉZIDON VALLÉE D'AUGE Mairie Mézidon Vallée d'Auge Des bottes et 1 épuisette pour une pêche des petites bêtes du ruisseau Mairie MÉZIDON VALLÉE D'AUGE Catégorie d’évènement: Mézidon Vallée d'Auge

Mairie, le jeudi 12 août à 14:30

Chaussés de bottes et équipés d’épuisettes, allons découvrir les petites bêtes qui se cachent dans le ruisseau du château. (1km/2h) – Niveau 1

Tarif de base 3,00€ Gratuit -4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T14:30:00 2021-08-12T16:30:00

