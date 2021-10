Des bords de soi – Nouveau cirque Brest, 11 mai 2022, Brest.

Trapéziste, acrobate, danseuse, Marlène Rubinelli-Giordano déborde du cadre et chacune de ses créations explore un peu plus ce qui relie le corps de l’artiste à son agrès, cette quasi-excroissance de soi. Avec Des bords de soi, le spectateur se glisse sous la toile du chapiteau comme s’il pénétrait dans un cabinet de curiosités où l’attendent monstres et chimères. Corps animés et morcelés qui vont peu à peu s’ébrouer et céder la place à un étrange ballet libérateur. Vertige du regard pour le spectateur accaparé par la fantaisie, le mystère, la magie de la piste. Cinq artistes se dévoilent, suspendus, surgissant des gradins, ou glissant sur un sol qui n’en finit pas de se dérober. Contorsion, fil, mât chinois, roue Cyr, sangles, c’est un déferlement d’images où se côtoient visions d’enfance et rêves les plus fous. Le cirque de Marlène est une ode envoûtante à l’imaginaire, où l’expérience acrobatique s’habille d’une grande beauté plastique.

A 17h30 : Dimanche 15 et Dimanche 22.

A 19h30 : Mercredi 11, Jeudi 12, Samedi 14, Mercredi 18, Jeudi 19 et Samedi 21.

A 20h30 : Vendredi 13, Vendredi 20.

Durée 1h30.

https://www.lequartz.com/DES-BORDS-DE-SOI.html

