DES BORDS DE SOI Château-Gontier-sur-Mayenne, 27 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

DES BORDS DE SOI 2022-04-27 – 2022-04-27 Quai Docteur Georges Lefèvre Par Saint-Fiacre

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

L’entrée sous le chapiteau de la compagnie L’MRG’ée rappelle la magie et le mystère des débuts du cirque. Avec ses baraques de foire permettant la découverte d’êtres extraordinaires voire un peu effrayants, le spectateur est directement invité au bord du réel. Sur la piste ou dans les airs, d’étonnantes performances s’enchaînent dans des tableaux acrobatiques et dansés. Quelle que soit leur spécialité (mât chinois, fil, sangles, contorsion, roue Cyr) les artistes convoquent des images fortes et surprenantes au rythme d’une musique électroacoustique furieusement rythmée.

A partir de 7 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Cinq artistes de cirque invoquent la métamorphose, le jaillissement de ce qui est enfoui en soi. Ils se nourrissent de leurs différentes disciplines et du lien qu’ils entretiennent avec leurs agrès pour faire naître une galerie de personnages hors-normes, étranges et fantastiques.

