Des bits aux transistors, comment fonctionne un ordinateur ? Les Étincelles du Palais de la découverte, 12 août 2021, Paris.

Des bits aux transistors, comment fonctionne un ordinateur ?

du jeudi 12 août 2021 au samedi 19 février à Les Étincelles du Palais de la découverte

[14 ans et +] Au cœur des ordinateurs, et de tous les appareils électroniques, se nichent de petits composants faits de silicium qui accomplissent des miracles : les transistors. Tels de minuscules interrupteurs, ils permettent et empêchent tour à tour le passage du courant électrique : se sont des semi-conducteurs. Mais comment fonctionnent-ils au juste ? Et comment de simples interrupteurs, en les reliant astucieusement, peuvent-ils effectuer pour nous des additions, multiplications ou des opératons logiques ? En le découvrant, vous saurez pourquoi 1 + 1 = 10 et comment soupçon de logique et quelques impuretés glissées dans du silicium parviennent à matérialiser des machines aussi concrètes que nos smartphones.

[14 ans et +] Découvrons comment les transistors de nos ordinateurs fonctionnent, et comment l’électricité qui les parcourt parvient à effectuer des calculs simples.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-12T13:00:00 2021-08-12T14:00:00;2021-10-17T15:40:00 2021-10-17T16:40:00;2021-10-29T10:20:00 2021-10-29T11:20:00;2021-11-13T14:20:00 2021-11-13T15:20:00;2021-11-28T13:00:00 2021-11-28T14:00:00;2021-12-28T14:20:00 2021-12-28T15:20:00;2022-02-16T13:00:00 2022-02-16T14:00:00;2022-02-19T14:20:00 2022-02-19T15:20:00