Des belles et des bêtes, 13 mars 2021-13 mars 2021, Meung-sur-Loire.

Des belles et des bêtes 2021-03-13 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-18 18:00:00 18:00:00

Meung-sur-Loire Loiret Meung-sur-Loire

Des sculptures en céramiques, bronzes et fil de fer. Des peintures à l’huile et en acrylique, mais également des encres ou en pastels… autant de techniques différentes et parfaitement maîtrisées vous présentent la faune sauvage et domestique.

Découvrez l’exposition des Belles et des Bêtes : l’art animalier d’une dizaine d’artistes qui exposent à la Galerie d’Arts Rive Mauve.

Des Belles et des Bêtes sublime l’art animalier, faune sauvage et animaux domestiques.

rive.mauve@hotmail.fr +33 6 18 51 36 50 https://www.rivemauve.fr/des-belles-et-des-betes-du-13-mars-au-18-avril-2021/

Des Belles et des Bêtes sublime l’art animalier, faune sauvage et animaux domestiques.

Des sculptures en céramiques, bronzes et fil de fer. Des peintures à l’huile et en acrylique, mais également des encres ou en pastels… autant de techniques différentes et parfaitement maîtrisées vous présentent la faune sauvage et domestique.

Découvrez l’exposition des Belles et des Bêtes : l’art animalier d’une dizaine d’artistes qui exposent à la Galerie d’Arts Rive Mauve.

Galerie Rive Mauve