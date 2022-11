Des bébés lecteurs

Des bébés lecteurs, 15 décembre 2022



2022-12-15 10:00:00 – 2022-12-15 11:00:00 Des séances interactives de lecture avec des bébés à la Bibliothèque de Thiviers pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un parent. Des séances interactives de lecture avec des bébés à la Bibliothèque de Thiviers pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un parent. +33 5 53 62 08 82 pixabay dernière mise à jour : 2022-11-14 par

