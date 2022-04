“Des bébés, des livres et des drôles de petites bêtes” Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

"Des bébés, des livres et des drôles de petites bêtes" Le Tréport, 29 avril 2022

2022-04-29 10:00:00 – 2022-04-29 11:00:00 Place de l'Église Médiathèque

"Des bébés, des livres et des drôles de petites bêtes" avec le Relais Petite Enfance

De 0 à 3 ans. Inscription obligatoire auprès du Relais Petite Enfance

