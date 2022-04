Des balades dessinées pour (re)découvrir sa ville Porte Saint-Michel – Musée de Guérande, 23 avril 2022, Guérande.

Des balades dessinées pour (re)découvrir sa ville

du samedi 23 avril au samedi 18 juin à Porte Saint-Michel – Musée de Guérande

Emma Burr vous invite à participer à la création de dessins lors de balades dessinées dans la ville et les villages. Vous pourrez vous confronter au dessin en extérieur et aborder les questions du choix du sujet, du point de vue, de la perspective, des contrastes, etc. Aiguiser son regard, s’expérimenter à différentes méthodes et techniques de dessin, retranscrire sa sensibilité seront les défis qui s’offriront à vous. Différents rendez-vous sont proposés à tous, peu importe son niveau en dessin : • Samedi 23 avril – 15h – 16h30 : Initiation au croquis dans le centre historique de Guérande • Samedi 7 mai – 15h – 17h : Initiation au dessin aquarellé dans les quartiers de Guérande • Samedi 18 juin – 15h – 16h30 : Initiation au croquis dans le village de Clis Le matériel de dessin est fourni. Gratuit.

Inscription: 0

Emma Burr vous invite à participer à la création de dessins lors de balades dessinées dans la ville et les villages. Vous pourrez vous confronter au dessin en extérieur et aborder les questions du…

Porte Saint-Michel – Musée de Guérande rue Saint-Michel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T16:30:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T16:30:00