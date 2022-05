Des balades connexion sensorielle et aquarelle aux portes de Rennes, 11 juillet 2022 10:00, Noyal-sur-Vilaine.

Nadège Lécrivain, animatrice nature en région rennaise et Fanja Sancéau, illustratrice à l’aquarelle rennaise proposent des balades connexion sensorielle et peinture à la Ferme de Papi Jean tenue par Mélanie Leprêtre, aux portes de Rennes. Le principe ? Un parcours sera proposé aux participants ponctué d’activités portant sur les 5 sens, et de sessions d’aquarelle afin de rassembler tous leurs souvenirs dans un carnet qu’ils rapporteront chez eux. Expérience inoubliable garantie.

Un atelier pour se reconnecter à la nature

Sur une journée, 5 ateliers seront proposés aux adultes et aux enfants pour se (re)connecter à la nature via leurs 5 sens. Un programme original a été concocté par les organisatrices :

Le goût et l’odorat : Atelier cuisine de boue et oeuvre collective dans le bois.

Papi Jean accueille le Potager du restaurant étoilé Holen, Mélanie s’occupe des cultures. S’inspirant de cette réalité, les participants devront réaliser un repas collaboratif à base de boue et d’éléments naturels à disposition sur place. Objectif : faire appel à sa créativité pour conserver l’étoile Michelin du restaurant. Ils devront décliner leurs plats et recettes sur une œuvre collective à l’aquarelle.

La vue : Ecoute d’un poème enchanteur, et aquarelle sur la forêt

Le toucher : Parcours pieds-nus et réalisation d’un ticket d’entrée

L’ouïe : Bulle concert nature et aquarelle de l’étang

Des animations inédites réalisées à 2 voix

Ces animations seront réalisées par : Nadège,

– Elle aime passionnément la nature !

Diplômée du Bpjeps EEDD (Brevet jeunesse et sport d’éducation à l’environnement et au développement durable, elle s’inspire de la pédagogie par la nature. Son activité s’intitule: “Humeur nature”, elle propose des ateliers pour les touts petits dès 18 mois, jusqu’à pas d’âge ! Elle est nomade sur la région rennaise et se déplace sur plusieurs lieux dont “Papi Jean”. Sa philosophie : donner envie à tous et toutes de sortir tout au long de l’année. Nadège a la volonté de mettre au cœur de son activité la nature au fil des saisons ! Avec Humeur Nature, on se (re)connecte avec le vivant, on ralentit son rythme et on se ressource. Dehors, c’est la vie ! dit-elle.

Fanja : Pour elle, l’aquarelle est de la méditation active qui permet de s’offrir une parenthèse enchantée dans un quotidien très rythmé. Elle peint la nature en fonction des saisons et décline ses créations en papeterie éco-responsable, affiches et tirages d’art avec sa marque “ La Fabrique à Sourires “. Elle propose également des ateliers aquarelle pour les grands et les petits afin de réaliser de jolies créations à partir de peinture artisanale, tout en s’amusant. Autodidacte, elle donne des bases techniques pour appréhender ce media et pouvoir lâcher-prise avec 1000 et 1 couleurs.

La Ferme de Papi Jean, un lieu atypique

La ferme PAPI JEAN est une petite ferme maraîchère inspirée d’agro-écologie proposant des activités d’animation autour du végétal et de la créativité.

La petite ferme rayonne dans un cadre bocager emprunt de verdure,

où l’arbre est roi. Elle offre une parenthèse nature.

Informations pratiques :

dates : lundi 11 et lundi 25 juillet de 10h à 16h

lieu : Ferme de Papi Jean, 22 Les Malleries, 35530 Noyal-sur-Vilaine

tarifs : 60 euros pour un adulte et 40 euros pour un enfant (à partir de 6 ans)

Chaque participant apporte son pique-nique zéro déchet. Le goûter et le matériel d’aquarelle sont fournis.